Віткоффа чекають в Кремлі у вівторок

У Кремлі заявили, що зустріч правителя РФ Владіміра Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом для обговорення параметрів потенційної мирної угоди для завершення російсько-української війни запланована на вівторок, 2 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву речника Кремля Дмитрія Пєскова наводить "Интерфакс".

Пєсков сказав, що зустріч Путіна й Віткоффа планується у другій половині дня у вівторок.

"Зустріч з Віткоффом планується на завтра. Він сам про це сказав… У президента сьогодні буде кілька нарад непублічного характеру у рамках підготовки до російсько-американських контактів", – сказав він.

Раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація, що Віткофф, а також, ймовірно, зять Трампа Джаред Кушнер прибудуть до Москви для переговорів вже у понеділок.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже п'ятигодинна зустріч і про що йшлося.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".