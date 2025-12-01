Зеленський разом з європейськими лідерами поговорив з Віткоффом

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на X.

За словами Зеленського, у розмові з Віткоффом та Умєровим також брали участь лідери Франції та Великої Британії – Емманюель Макрон та Кір Стармер.

"Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", – додав він.

Перед цим агентство AFP написало, що посланець США Віткофф у понеділок провів нову зустріч з Умєровим у Флориді, де вони зустрічались напередодні.

Розмова з Віткоффом відбулась напередодні його зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, яка запланована на вівторок, 2 грудня.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже п'ятигодинна зустріч і про що йшлося.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".