У Литві прокоментували закиди Білорусі через дрон-порушник

Литва відкинула звинувачення Білорусі в нібито порушенні її повітряного простору безпілотником, у звʼязку з чим Мінськ викликав представника литовського посольства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Представник Національного кризового центру Литви Даріус Бута відмовився коментувати, чи справді відбулось конкретне порушення повітряного простору, але сказав, що "білоруський режим вже не вперше вигадує різні історії та висуває звинувачення проти західних країн і Литви".

"Насправді це чудова нагода ще раз нагадати світові, що саме Білорусь несе відповідальність за те, що контрабандистські повітряні кулі, які злітають з її території, становлять загрозу для цивільної авіації Литви та Європи, пасажирів, нашого суспільства", – додав Бута.

Він також сказав, що Білорусь "утримує в заручниках транспортні засоби та інше майно литовських перевізників, чітко заявляючи про свої нездійсненні вимоги – політичні переговори".

"Литва вже не раз висловлювала протест Білорусі щодо цих піратських дій, тому ми можемо лише ще раз закликати припинити гібридні атаки проти Литви і звільнити майно наших транспортних компаній, яке утримується в заручниках", – додав він.

Раніше в понеділок до МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканецаса у зв'язку з нібито порушенням державного кордону Білорусі безпілотним літальним апаратом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі систематичних порушень повітряного простору країни білоруськими метеозондами з контрабандою заявив, що жорсткі санкції – необхідна відповідь на такі дії.