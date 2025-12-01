Литва закликає до жорстких санкцій через систематичне вторгнення метеозондів із Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі систематичних порушень повітряного простору країни білоруськими метеозондами з контрабандою заявив, що жорсткі санкції – необхідна відповідь на такі дії.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Будріс у понеділок, 1 грудня, провів телефонну розмову високою представницею Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Каєю Каллас.

Під час розмови він закликав не дозволяти Білорусі уникнути санкцій.

"Це не перший випадок, коли білоруський режим застосовує гібридні заходи проти країн ЄС. Кілька років тому це було використання міграції, а зараз – контрабанда з метеозондами", – наголосив він.

Будріс наголосив, що шантажуючи Литву і вимагаючи політичного діалогу, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко намагається зламати тверду позицію ЄС: вийти з міжнародної ізоляції і позбутися санкцій.

"Ми не можемо цього допустити", – зазначив він.

Відтак Будріс акцентував, що ЄС має вжити заходів для захисту своїх громадян, продемонструвавши рішучість і єдність не тільки через заяви про солідарність, а й через конкретні дії.

"Більш жорсткі санкції проти білоруського режиму є необхідною відповіддю на його дії. ЄС не може мовчки спостерігати і терпіти безрозсудне тероризування режимом Лукашенка держави-члена ЄС, захоплення майна та навмисне створення загрози безпеці її громадян. Це атака не тільки проти Литви, але й проти всього ЄС. ЄС повинен продемонструвати свою рішучість", – додав глава МЗС Литви.

Ці його коментарі пролунали на тлі того, як у неділю, 30 листопада, о 18:09 над аеропортом Вільнюса були введені тимчасові обмеження повітряного простору – його відкрили через 11 годин.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Міністри закордонних справ і транспорту Литви звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити додаткові санкції проти Мінська через польоти повітряних куль з контрабандою.