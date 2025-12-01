В Литве прокомментировали обвинения Беларуси в нарушении границы дроном

Литва отвергла обвинения Беларуси в якобы нарушении ее воздушного пространства беспилотником, в связи с чем Минск вызвал представителя литовского посольства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Представитель Национального кризисного центра Литвы Дариус Бута отказался комментировать, действительно ли имело место конкретное нарушение воздушного пространства, но сказал, что "белорусский режим уже не впервые выдумывает различные истории и выдвигает обвинения против западных стран и Литвы".

"На самом деле это прекрасная возможность еще раз напомнить миру, что именно Беларусь несет ответственность за то, что контрабандистские воздушные шары, которые взлетают с ее территории, представляют угрозу для гражданской авиации Литвы и Европы, пассажиров, нашего общества", – добавил Бута.

Он также сказал, что Беларусь "удерживает в заложниках транспортные средства и другое имущество литовских перевозчиков, четко заявляя о своих невыполнимых требованиях – политических переговорах".

"Литва уже не раз выражала протест Беларуси в отношении этих пиратских действий, поэтому мы можем только еще раз призвать прекратить гибридные атаки против Литвы и освободить имущество наших транспортных компаний, которое удерживается в заложниках", – добавил он.

Ранее в понедельник в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса в связи с якобы нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне систематических нарушений воздушного пространства страны белорусскими метеозондами с контрабандой заявил, что жесткие санкции – необходимый ответ на такие действия.