Білорусь звинуватила Литву в порушенні повітряного простору безпілотником

До Міністерства закордонних справ Білорусі 1 грудня викликали тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканецаса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БЕЛТА з посиланням на білоруське зовнішньополітичне відомство.

Дипломату було заявлено протест у зв'язку з нібито порушенням державного кордону Білорусі безпілотним літальним апаратом літакового типу, здійсненим із території Литви 30 листопада 2025 року.

"Зазначений БпЛА незаконно вторгся в повітряний простір Республіки Білорусь з Лаздійського району Литви і впав у межах міста Гродно, – йдеться в заяві МЗС. – Проведений аналіз уламків, включно з відеозаписом, що міститься на флеш-накопичувачах, і навігаційними даними, свідчить, що маршрут БПЛА західноєвропейського виробництва передбачав проліт над територією Білорусі, переліт у Польщу і повернення за тим самим маршрутом у точку зльоту на території Литви".

У міністерстві заявили: "Розцінюємо ці дії як навмисну провокацію не тільки щодо Республіки Білорусь, а й Республіки Польща. Подібні дії становлять загрозу безпеці Республіки Білорусь і є прямим порушенням норм міжнародного права, включно з Чиказькою конвенцією про міжнародну цивільну авіацію".

Білоруська сторона вимагає від Литви негайно надати детальну та вичерпну інформацію щодо обставин цього інциденту, включно з метою запуску та оператором БпЛА.

Також Мінськ вимагає провести ретельне розслідування і притягнути до відповідальності винних в організації цього акту, який в МЗС назвали провокаційним.

"Республіка Білорусь залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки, виходячи з ситуації, що складається", – йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі систематичних порушень повітряного простору країни білоруськими метеозондами з контрабандою заявив, що жорсткі санкції – необхідна відповідь на такі дії.

Ці його коментарі пролунали на тлі того, як у неділю, 30 листопада, о 18:09 над аеропортом Вільнюса були введені тимчасові обмеження повітряного простору – його відкрили через 11 годин.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.