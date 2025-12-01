Премʼєрка Литви вперше в історії прийняла в себе громадян

Литовська прем'єр-міністр Інга Ругінене у понеділок зустрілась із жителями в урядовій приймальні – це стало першим випадком, коли глава уряду приймає громадян Литви в такому форматі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Ругінене сказала, що всі міністри уряду Литви раз на квартал приймають мешканців, а прем'єри досі цього не практикували.

"Але мені як міністру подобалися такі дні, тому я попросила, щоб і мене включили до списку. Безпосередньо вислухати, обговорити і вирішити якісь проблеми раз і назавжди корисно і приємно", – сказала Ругінене.

Вона сказала, що планує проводити такі зустрічі раз на три місяці, а також пообіцяла зустрічатися з жителями в регіонах.

"Така зустріч відбулася вперше. Я думаю, ми започаткуємо таку традицію, і наступний прем'єр її продовжить", – додала премʼєрка.

Литовський Сейм затвердив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки у серпні 2025 року.

Раніше повідомляли, що майже 70% населення Литви мають негативну думку про нинішній уряд на чолі з Інгою Ругінене.