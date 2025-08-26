Сейм Литви затвердив Ругінене на посаду прем'єр-міністерки

У вівторок, 26 серпня, литовський Сейм затвердив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Литовський Сейм затвердив кандидатуру Ругінене на посаду прем'єр-міністерки після того, як напередодні литовські соціал-демократи підписали угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану" та фракцією "Союз литовських фермерів, зелених і християнських сімей".

Як зазначається, за Конституцією Литви, прем'єр-міністра призначає президент за згодою Сейму. Президент Гітанас Науседа вже висунув кандидатуру Ругінене на посаду прем'єр-міністра на попередній сесії, і тепер Сейм затвердив її: 78 членів Сейму проголосували "за", 35 – "проти", 14 утрималися.

Формально Ругінене стане прем'єр-міністром, коли президент видасть указ про прем'єр-міністра і вона складе присягу в Сеймі.

Зазначимо, Ругінене матиме 15 днів, щоб винести свою програму уряду на голосування в Сеймі. Уряд офіційно розпочне роботу після затвердження парламентом нової програми.

Цього ж дня біля будівлі президентського палацу і парламенту Литви проходить акція протесту "День ганьби" – активісти обурені рішенням литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану".

Президент Литви Гітанас Науседа вважає рішення литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану" помилкою.

