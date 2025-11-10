Опитування: у Литві 67% населення не схвалює роботу чинного уряду

Майже 70% населення Литви мають негативну думку про нинішній уряд на чолі з Інгою Ругінене.

Про це свідчить опитування, яке було проведене Spinter Research, передає LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у липні, коли урядом керував Гінтаутас Палуцкас, 69,8% населення мали негативну думку про роботу кабінету міністрів. Наразі 67% литовського населення не схвалює діяльність нинішнього уряду.

Нове опитування свідчить, що якби парламентські вибори відбулися наступної неділі, найбільшу підтримку отримала б партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи". За неї проголосували б 14,5% респондентів.

Такий рівень підтримки партія отримала в опитуванні, проведеному у вересні.

Наступною в рейтингу йде правляча Литва Соціал-демократична партія, яку підтримали б 12,6% населення, та Демократичний союз "За Литву" – цю політичну силу підтримали б 8,9% населення на виборах.

Далі в рейтинговій таблиці йде Союз фермерів і зелених. Підтримка цієї політичної сили, яка у вересні становила 6,9%, зараз є схожою: 6,5% населення підтримують цю партію.

Ліберальний рух замикає п'ятірку партій, які мають найбільшу підтримку: 5,6% населення заявили, що проголосують за нього.

Тим часом скандальна партія "Зоря Німану", яка входить в урядову коаліцію, отримала б 5,6% голосів, якби вибори до Сейму відбулися наступної неділі. У вересні цей показник був вищим – 8,5%.

Результати опитування, проведеного наприкінці жовтня, показують, що більшість населення (14,9%) хотіла б бачити на посаді прем'єр-міністра колишню прем'єр-міністрку Інгріду Шимоніте. У вересні її підтримка в цьому питанні становила 13%.

За нею – чинна прем'єр-міністерка Ругінене з підтримкою 8%.

Опитування Spinter Research проводилося з 17 по 27 жовтня. Усього в опитуванні взяли участь 1015 жителів віком від 18 до 75 років. Похибка опитування не перевищує 3,1%.

На початку жовтня писали, що з липня підтримка ультраправої литовської партії "Зоря Німану" зросла у понад 1,5 раза.

Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

У понеділок, 10 листопада, прем’єр-міністерка офіційно подала президенту країни кандидатуру на посаду міністерки культури – депутатку Сейму Вайду Алекнавічене.