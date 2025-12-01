Премьер Литвы впервые в истории приняла у себя граждан

Литовский премьер-министр Инга Ругинене в понедельник встретилась с жителями в правительственной приемной – это стало первым случаем, когда глава правительства принимает граждан Литвы в таком формате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ругинене сказала, что все министры правительства Литвы раз в квартал принимают жителей, а премьеры до сих пор этого не практиковали.

"Но мне как министру нравились такие дни, поэтому я попросила, чтобы и меня включили в список. Непосредственно выслушать, обсудить и решить какие-то проблемы раз и навсегда полезно и приятно", – сказала Ругинене.

Она сказала, что планирует проводить такие встречи раз в три месяца, а также пообещала встречаться с жителями в регионах.

"Такая встреча состоялась впервые. Я думаю, мы начнем такую традицию, и следующий премьер ее продолжит", – добавила премьер.

Литовский Сейм утвердил кандидатуру социал-демократки Инги Ругинене на должность премьер-министра в августе 2025 года.

Ранее сообщалось, что почти 70% населения Литвы имеют негативное мнение о нынешнем правительстве во главе с Ингой Ругинене.