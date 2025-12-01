Зеленський визнав, що корупційні скандали впливають на перемовини щодо миру

Президент Володимир Зеленський сказав, що антикорупційні розслідування останніх тижнів в Україні впливають на переговорний процес щодо укладання "мирної угоди".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном у Парижі у понеділок.

На питання про вплив корупційних скандалів на переговори щодо "мирної угоди" з американською стороною Зеленський сказав, що "всі (речі. – Ред.) впливають на ситуацію, на переговорний процес".

"Усі обставини і люди", – додав він, не уточнивши, кого або що має на увазі.

Зеленський також сказав, що ухвалював і буде ухвалювати тільки ті рішення, які "сфокусовані на зміцнення України".

Нагадаємо, минулого тижня після обшуків з боку антикорупційних органів подав у відставку голова Офісу президента Андрій Єрмак, який тривалий час займався переговорами зі США щодо "мирної угоди".

Раніше президент Володимир Зеленський назвав три питання, які викликають найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України.