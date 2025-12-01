Зеленський назвав найпроблемніші питання "мирної угоди" з Росією

Президент Володимир Зеленський сказав, що найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України викликають три питання.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном у Парижі у понеділок.

Зеленський сказав, що обговорення "мирного плану", запропонованого США, – "це процес, він ще не закінчився".

"Скажу відверто, питання територіальне – найскладніше. Питання грошей на відновлення – на мій погляд, без присутності європейських партнерів, це не просто і складно, тому що гроші перебувають у Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо. конкретно від Сполучених Штатів Америки, конкретно від Європи", – сказав президент.

"Тобто я би сказав, що це три головні теми, магістралі і в той же самий момент тригери. І тут треба бути дуже обережними", – додав він.

Глава держави також подякував переговорним групам України, додавши, що "план виглядає краще".

Раніше у понеділок Володимир Зеленський повідомив, що спільно з лідерами Франції і Британії провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Розмова з Віткоффом відбулась напередодні його зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, яка запланована на вівторок, 2 грудня.