Зеленский признал, что коррупционные скандалы влияют на переговоры о мире

Президент Владимир Зеленский сказал, что антикоррупционные расследования последних недель в Украине влияют на переговорный процесс по заключению "мирного соглашения".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже в понедельник.

На вопрос о влиянии коррупционных скандалов на переговоры по "мирному соглашению" с американской стороной Зеленский сказал, что "все (вещи. – Ред.) влияют на ситуацию, на переговорный процесс".

"Все обстоятельства и люди", – добавил он, не уточнив, кого или что имеет в виду.

Зеленский также сказал, что принимал и будет принимать только те решения, которые "сосредоточены на укреплении Украины".

Напомним, на прошлой неделе после обысков со стороны антикоррупционных органов подал в отставку глава Офиса президента Андрей Ермак, который долгое время занимался переговорами с США о "мирном соглашении".

Ранее президент Владимир Зеленский назвал три вопроса, которые вызывают больше всего дискуссий в контексте обсуждений "мирного плана" для Украины.