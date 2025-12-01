У Молдові пропонують заборонити феєрверки на час зимових свят

Уповноважений із захисту прав людини у Молдові Чеслав Панько і дитячий омбудсмен Василе Корой запропонували заборонити використання феєрверків та інших піротехнічних виробів у зимові свята.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Офіс народних адвокатів Молдови.

Народні адвокати Молдови у спільній заяві звернули увагу на те, що феєрверки спричиняють забруднення повітря, води та ґрунту, а також несуть ризики для здоровʼя тварин і людей.

"Водночас багато європейських міст почали відмовлятися від феєрверків, обираючи екологічні та безпечні для громади альтернативи", – йдеться в повідомленні.

"З огляду на ці ризики, а також на кращі міжнародні практики, народні адвокати підтримують необхідність обмеження традиційних феєрверків та просування більш безпечних і менш забруднюючих альтернатив, орієнтованих на захист суспільних інтересів та зміну підходу до цього питання", – додали там.

Народні адвокати закликали органи влади Молдови ухвалити заборону продажу та використання піротехнічних виробів, а також обмежити їхнє використання під час публічних заходів.

Нещодавно повідомляли, що в Румунії низка міст вирішила відмовитись від салютів на Новий рік заради тварин.

Крім того, заборону на використання феєрверків підтримала більшість депутатів Сенату Нідерландів на засіданні у липні після того, як у квітні відповідну ініціативу схвалила Палата депутатів.