Румунські міста одне за одним відмовляються від салютів на Новий рік заради тварин
Констанца стала ще одним великим румунським містом, яке відмовилося від новорічних феєрверків, дбаючи про добробут тварин.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.
У новорічну ніч місцева влада в місті Констанца більше не буде організовувати традиційний феєрверк. Рішення було прийнято з метою захисту тварин, а також довкілля.
Феєрверки можуть викликати паніку і сильний стрес у тварин, особливо у собак, і, крім того, фахівці з охорони навколишнього середовища відзначають, що феєрверки можуть забруднювати повітря.
Такі рішення ухвалили мерії кількох міст Румунії. Серед них Яси, Клуж-Напока, Брашов, Плоєшть, а тепер і Констанца. У більшості міст по всій країні ці феєрверки будуть замінені світловими та безпілотними шоу.
Заборону на використання феєрверків підтримала більшість депутатів Сенату Нідерландів на засіданні у липні після того, як у квітні відповідну ініціативу схвалила Палата депутатів.
Після рішення парламенту Нідерландів державний секретар з питань інфраструктури мав підготувати юридичне рішення та визначити умови, яких повинні дотримуватися організації, щоб організовувати феєрверки. Заборона має набрати чинності з початку 2027 року.
Рятувальні служби та муніципалітети Нідерландів уже тривали час закликали до заборони феєрверків через велику кількість інцидентів під час новорічних свят.