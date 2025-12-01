В Молдове предлагают запретить фейерверки на время зимних праздников

Уполномоченный по защите прав человека в Молдове Чеслав Панько и детский омбудсмен Василе Корой предложили запретить использование фейерверков и других пиротехнических изделий в зимние праздники.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Офис народных адвокатов Молдовы.

Народные адвокаты Молдовы в совместном заявлении обратили внимание на то, что фейерверки вызывают загрязнение воздуха, воды и почвы, а также несут риски для здоровья животных и людей.

"В то же время многие европейские города начали отказываться от фейерверков, выбирая экологичные и безопасные для общества альтернативы", – говорится в сообщении.

"Учитывая эти риски, а также лучшие международные практики, народные адвокаты поддерживают необходимость ограничения традиционных фейерверков и продвижения более безопасных и менее загрязняющих альтернатив, ориентированных на защиту общественных интересов и изменение подхода к этому вопросу", – добавили там.

Народные адвокаты призвали органы власти Молдовы принять запрет на продажу и использование пиротехнических изделий, а также ограничить их использование во время публичных мероприятий.

Недавно сообщалось, что в Румынии ряд городов решил отказаться от салютов на Новый год ради животных.

Кроме того, запрет на использование фейерверков поддержало большинство депутатов Сената Нидерландов на заседании в июле после того, как в апреле соответствующую инициативу одобрила Палата депутатов.