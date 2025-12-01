Євросоюз відкликав спір з Китаєм у СОТ щодо санкцій проти Литви

Європейський Союз відмовився від позову у Світовій організації торгівлі (СОТ) проти Китаю щодо обмежень на імпорт литовських товарів, які, як стверджував ЄС, були помстою за зміцнення зв'язків балтійської держави з Тайванем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У заяві від 28 листопада, яка була поширена в СОТ у понеділок, ЄС заявив, що більше не вважає за необхідне продовжувати скаргу проти Китаю, оскільки "ключові цілі цього спору були досягнуті, а відповідна торгівля відновлена".

У Євросоюзі додали, що рішення про припинення скарги не змінило його поглядів з питання спорту і що він буде стежити за ситуацією.

У січні 2022 року ЄС порушив спір проти Китаю в СОТ, стверджуючи, що має докази відмови в розмитненні литовських товарів на митниці та відхилення заявок з Литви, а також докази тиску Китаю на компанії з інших країн Євросоюзу.

Спір стався після того, як Литва дозволила відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, а Китай у відповідь тимчасово понизив дипломатичні відносини з Литвою фактично обвалив торгівлю китайських і литовських компаній.

Пекін завжди публічно заперечував існування ембарго, стверджуючи, що китайські підприємства просто вирішили не купувати товари в країнах, які "атакували суверенітет Китаю".

Читайте також: Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві.