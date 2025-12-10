США: Туреччина має позбутися С-400, щоб повернутися до програми F-35

У США заявили, що Туреччина не повинна більше зберігати російську систему протиповітряної оборони С-400, якщо вона хоче повернутися до програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35.

Про це сказав американський посол у Туреччині Том Баррак, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Баррак заявив, що дві країни ведуть переговори щодо російських ракет, які Анкара придбала близько десяти років тому, та її "бажання знову долучитися" до програми F-35.

"Згідно із законодавством США, Туреччина не може більше експлуатувати або володіти системою С-400, щоб повернутися до програми F-35", – сказав посол США у Туреччині.

Він наголосив, що тісні стосунки між Трампом і президентом Туреччини Таїпом Ердоганом призвели "до найплідніших переговорів щодо цього питання за майже десятиліття".

"Ми сподіваємося, що ці переговори приведуть до прориву в найближчі місяці, який задовольнить вимоги безпеки як США, так і Туреччини", – додав Баррак.

Придбання Туреччиною ракет С-400 майже десять років тому спричинило її виключення з програми розробки F-35 і змусило США запровадити санкції проти деяких турецьких оборонних компаній. Це заважає їм купувати багато видів американського військового обладнання.

Хоча Туреччина не використовує систему С-400, вона все ще володіє ракетами, радарами та іншим обладнанням, що входить до її складу.

Президент США і його турецький візаві обговорили ситуацію з С-400 та F-35 під час зустрічі у Білому домі у вересні.

Баррак раніше казав, що до кінця 2025 року можливе вирішення тривалої суперечки щодо літаків F-35.

А на початку грудня він заявив, що Туреччина наближається до зняття з озброєння російської системи протиракетної оборони С-400.