США: Турция должна избавиться от С-400, чтобы вернуться в программу F-35

В США заявили, что Турция не должна больше хранить российскую систему противовоздушной обороны С-400, если она хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

Об этом сказал американский посол в Турции Том Баррак, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Баррак заявил, что две страны ведут переговоры по поводу российских ракет, которые Анкара приобрела около десяти лет назад, и ее "желания снова присоединиться" к программе F-35.

"Согласно законодательству США, Турция не может больше эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться в программу F-35", – сказал посол США в Турции.

Он подчеркнул, что тесные отношения между Трампом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом привели "к самым плодотворным переговорам по этому вопросу за почти десятилетие".

"Мы надеемся, что эти переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, который удовлетворит требования безопасности как США, так и Турции", – добавил Баррак.

Приобретение Турцией ракет С-400 почти десять лет назад привело к ее исключению из программы разработки F-35 и вынудило США ввести санкции против некоторых турецких оборонных компаний. Это мешает им покупать многие виды американского военного оборудования.

Хотя Турция не использует систему С-400, она все еще владеет ракетами, радарами и другим оборудованием, входящим в ее состав.

Президент США и его турецкий визави обсудили ситуацию с С-400 и F-35 во время встречи в Белом доме в сентябре.

Баррак ранее говорил, что до конца 2025 года возможно решение длительного спора по самолетам F-35.

А в начале декабря он заявил, что Турция приближается к снятию с вооружения российской системы противоракетной обороны С-400.