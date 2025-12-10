Спецслужби Литви розповіли, як литовців втягують у контрабанду метеокулями

Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви повідомляє про фіксацію нових провокацій з боку білоруської сторони, в ході яких литовців намагаються втягнути у контрабанду з допомогою метеокуль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначили у спецслужбі, громадянам Литви пропонують заробити гроші в обмін на їхню згоду нібито виконати завдання литовської розвідки – приїхати до Білорусі і з її території запустити повітряну кулю з контрабандою до Литви.

"Зібрана інформація дозволяє зробити обґрунтоване припущення, що авторами і виконавцями цих операцій є служби безпеки і розвідки Білорусі", – зазначили у ДДБ.

За даними литовської розвідки, в останні тижні в месенджері Telegram особи, які видають себе за співробітників ДДБ, пропонують людям приїхати до Білорусі і запустити звідти контрабандну кулю до Литви.

"ДДБ звертає увагу, що такі дії є грубою провокацією проти нашої держави. За допомогою подібних ініціатив режим Білорусі намагається створити видимість, ніби литовська розвідка сама організовує та ініціює гібридну атаку проти Литви, яка триває вже понад місяць", – наголошується в повідомленні.

Попереджається, що особи, які піддалися подібного роду пропозиціям у соцмережах, ризикують стати інструментами пропаганди білоруського режиму, а ті, хто вирішив поїхати до Білорусі, наражаються на загрозу для здоров'я і свободи, оскільки їх можуть затримати і притягнути до відповідальності органи КДБ Білорусі.

"Литовська розвідка попереджає не піддаватися зазначеній провокації і не втягуватися в шкідливу діяльність іноземної держави, за яку загрожує сувора кримінальна відповідальність", – зазначили у спецслужбі.

У зв'язку з безперервним потоком метеозондів з контрабандою з Білорусі литовський уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

На початку грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.