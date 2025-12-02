Литва знову може закрити кордон із Білоруссю, але в координації із США

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну.

Про це вона сказала у вівторок, 2 грудня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.

"Якщо буде потрібно, ми закриємо кордон, але, будь ласка, зрозумійте, що ми мусимо координувати кожну дію з нашими стратегічними партнерами. Сьогодні я маю дуже важливий телефонний дзвінок, а потім зустріч з американцями, і ми скоординуємо наші дії", – сказала прем’єр-міністерка Литви.

Вона зазначила, що поновлення роботи прикордонних переходів з Білоруссю показало, що контрабандні повітряні кулі є частиною гібридної атаки, організованої урядом Білорусі.

"Наш план дій змінився. Сьогодні ми не тільки обговорюємо спільні дії з нашими сусідами, але й ведемо переговори з Європейською комісією, а також з американцями про ширший пакет санкцій", – сказала вона.

Також Ругінене зауважила, що планує спілкуватися із майбутнім спецпредставником американського президента Дональда Трампа у Білорусі Джоном Коулом.

"Завдяки нашим партнерам в Америці, які допомогли на початку кризи, ми побачили позитивні сигнали з Білорусі, але зараз нам потрібна більша залученість і спільне планування певних речей", – сказала вона.

З жовтня цього року повітряний простір над аеропортами Вільнюса і Каунаса був обмежений понад десять разів через контрабандні повітряні кулі.

Тоді Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою анонсувала підготовку нових санкцій проти Білорусі.

А Європейський Союз закликав Мінськ припинити гібридні атаки проти країн ЄС і звільнити перевізників ЄС, затриманих на білоруській стороні.