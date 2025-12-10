Спецслужбы Литвы рассказали, как литовцев втягивают в контрабанду на метеошарах

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы сообщает о фиксации новых провокаций со стороны белорусской стороны, в ходе которых литовцев пытаются втянуть в контрабанду с помощью метеошаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили в спецслужбе, гражданам Литвы предлагают заработать деньги в обмен на их согласие якобы выполнить задание литовской разведки – приехать в Беларусь и с ее территории запустить воздушный шар с контрабандой в Литву.

"Собранная информация позволяет сделать обоснованное предположение, что авторами и исполнителями этих операций являются службы безопасности и разведки Беларуси", – отметили в ДГБ.

По данным литовской разведки, в последние недели в мессенджере Telegram лица, выдающие себя за сотрудников ДГБ, предлагают людям приехать в Беларусь и запустить оттуда контрабандный шар в Литву.

"ДГБ обращает внимание, что такие действия являются грубой провокацией против нашего государства. С помощью подобных инициатив режим Беларуси пытается создать видимость, будто литовская разведка сама организует и инициирует гибридную атаку против Литвы, которая продолжается уже более месяца", – отмечается в сообщении.

Предупреждается, что лица, которые поддались подобного рода предложениям в соцсетях, рискуют стать инструментами пропаганды белорусского режима, а те, кто решил поехать в Беларусь, подвергаются угрозе для здоровья и свободы, поскольку их могут задержать и привлечь к ответственности органы КГБ Беларуси.

"Литовская разведка предупреждает не поддаваться указанной провокации и не втягиваться во вредную деятельность иностранного государства, за которую грозит суровая уголовная ответственность", – отметили в спецслужбе.

В связи с непрерывным потоком метеозондов с контрабандой из Беларуси литовское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

В начале декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.