У Греції тривають протести: фермери готують блокаду одного з портів

У Греції у середу, 10 грудня, очікують посилення протестів фермерів, які протестують проти затримок у виплатах сільськогосподарської допомоги.

Про це повідомляє eKathimerini, пише "Європейська правда".

Зокрема, очікується, що фермери блокуватимуть вантажний термінал у порту Волос у центральній частині країни.

Блокади також триватимуть на ключових ділянках основних автомагістралей, включаючи маршрут Афіни – Салоніки, Егнатія Одос, Іонія Одос і Олімпія Одос, а також на прикордонних переходах з Болгарією та Північною Македонією.

На суботу о 12:00 в Нікаї, поблизу центрального міста Лариса, заплановано загальнонаціональну зустріч представників блокад для визначення подальших кроків.

Організатори також мають намір скласти спільний перелік вимог і призначити групу представників для керівництва протестним рухом.

Затримка виплат пов’язана з аудитом через розслідування корупційного скандалу – як підозрюють, деякі фермери у змові з державними посадовцями підробили документи про власність на землю, щоб податися на виплати.

Ці події наклалися на скрутну ситуацію у тваринництві через віспу овець – на постраждалих фермах довелось знищити сотні тисяч овець та кіз.

В уряді Кіріакоса Міцотакіса заявили, що готові до дискусії, та просять фермерів припинити блокади.

Минулого тижня фермери намагались заблокувати аеропорт у Салоніках, тоді поліція застосувала сльозогінний газ.

Тим часом на Криті під час протестів фермери заблокували аеропорт.