У Греції поліція застосувала сльозогінний газ проти фермерів, які намагались блокувати аеропорт

В Греції у п’ятницю поліція в бронежилетах застосувала сльозогінний газ проти фермерів, які намагалися заблокувати головну під'їзну дорогу до міжнародного аеропорту в Салоніках – другого за величиною міста в країні – на тлі ескалації протестів через затримки у виплаті сільськогосподарських субсидій, що фінансуються ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Розлючені фермери розставили тисячі тракторів та інших сільськогосподарських транспортних засобів на прикордонних переходах та ключових точках вздовж автомагістралей по всій країні, періодично зупиняючи рух і погрожуючи повністю заблокувати дороги, а також аеропорти та порти.

Поліція вживає заходів для об'їзду блокад у кількох районах північної та центральної Греції.

Тим часом фермерські блокпости на північних кордонах країни з Болгарією, Туреччиною та Північною Македонією вже перешкоджають руху вантажних автомобілів, що спричиняє затори вантажного транспорту.

Близько 200-300 фермерів з понад 100 тракторами заблокували одну з доріг поблизу аеропорту в північному місті Салоніки.

Невелика група використовувала трактори, щоб прорвати поліцейський кордон і заблокувати головну під'їзну дорогу до аеропорту, що завадило б пасажирам в'їжджати або виїжджати.

Міхаліс Хрісохоїдіс, міністр громадського порядку, заявив цього тижня, що уряд залишається відкритим для переговорів з лідерами протесту, але попередив, що не буде терпіти закриття основних транспортних вузлів.

Протести пов'язані із затримкою виплат субсидій Європейського Союзу на тлі розслідування корупційного скандалу, що зачіпає аграрний сектор.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

Уряд, який пообіцяв прозорість, визнав, що перший транш субсидій ЄС є меншим, ніж торік, і що понад 40 тисяч заявок фермерів перебувають на перевірці.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE.