В Греции продолжаются протесты: фермеры готовят блокаду одного из портов

В Греции в среду, 10 декабря, ожидают усиления протестов фермеров, протестующих против задержек в выплатах сельскохозяйственной помощи.

Об этом сообщает eKathimerini, пишет "Европейская правда".

В частности, ожидается, что фермеры будут блокировать грузовой терминал в порту Волос в центральной части страны.

Блокады также будут продолжаться на ключевых участках основных автомагистралей, включая маршрут Афины – Салоники, Эгнатия Одос, Иония Одос и Олимпия Одос, а также на пограничных переходах с Болгарией и Северной Македонией.

На субботу в 12:00 в Никаи, вблизи центрального города Лариса, запланирована общенациональная встреча представителей блокад для определения дальнейших шагов.

Организаторы также намерены составить общий перечень требований и назначить группу представителей для руководства протестным движением.

Задержка выплат связана с аудитом из-за расследования коррупционного скандала – как подозревают, некоторые фермеры в сговоре с государственными чиновниками подделали документы о собственности на землю, чтобы податься на выплаты.

Эти события наложились на тяжелую ситуацию в животноводстве из-за оспы овец – на пострадавших фермах пришлось уничтожить сотни тысяч овец и коз.

В правительстве Кириакоса Мицотакиса заявили, что готовы к дискуссии, и просят фермеров прекратить блокады.

На прошлой неделе фермеры пытались заблокировать аэропорт в Салониках, тогда полиция применила слезоточивый газ.

Между тем на Крите во время протестов фермеры заблокировали аэропорт.