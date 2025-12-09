На Криті під час протестів фермери заблокували аеропорт
Новини — Вівторок, 9 грудня 2025, 08:23 —
Розлючені фермери, які протестували проти затримок у виплаті субсидій, заполонили стоянку літаків міжнародного аеропорту на грецькому острові Крит.
Про це пише AP, передає "Європейська правда".
Десятки фермерів стояли на ділянці злітної смуги міжнародного аеропорту імені Нікоса Казандзакіса в Іракліоні, змусивши аеропорт призупинити всі рейси.
Також спалахнули сутички поблизу аеропорту другого за величиною міста Криту, Ханьї, де поліція використовувала сльозогінний газ для розгону фермерів, які кидали в них каміння і перевернули патрульний автомобіль.
Внаслідок сутичок двоє людей зазнали поранень.
3 грудня протестуючі грецькі фермери попрямували до прикордонного переходу "Промахонос" між Грецією та Болгарією, щоб влаштувати блокаду в міру наростання акцій, попри заклик прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса не вдаватися до "екстремальних дій".
Протести пов'язані із затримкою виплат субсидій Європейського Союзу на тлі розслідування корупційного скандалу, що зачіпає аграрний сектор.
Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.
5 грудня поліція в бронежилетах застосувала сльозогінний газ проти фермерів, які намагалися заблокувати головну під'їзну дорогу до міжнародного аеропорту в Салоніках.