На Криті під час протестів фермери заблокували аеропорт

Розлючені фермери, які протестували проти затримок у виплаті субсидій, заполонили стоянку літаків міжнародного аеропорту на грецькому острові Крит.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Десятки фермерів стояли на ділянці злітної смуги міжнародного аеропорту імені Нікоса Казандзакіса в Іракліоні, змусивши аеропорт призупинити всі рейси.

Фото: АР

Також спалахнули сутички поблизу аеропорту другого за величиною міста Криту, Ханьї, де поліція використовувала сльозогінний газ для розгону фермерів, які кидали в них каміння і перевернули патрульний автомобіль.

Внаслідок сутичок двоє людей зазнали поранень.

3 грудня протестуючі грецькі фермери попрямували до прикордонного переходу "Промахонос" між Грецією та Болгарією, щоб влаштувати блокаду в міру наростання акцій, попри заклик прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса не вдаватися до "екстремальних дій".

Протести пов'язані із затримкою виплат субсидій Європейського Союзу на тлі розслідування корупційного скандалу, що зачіпає аграрний сектор.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

5 грудня поліція в бронежилетах застосувала сльозогінний газ проти фермерів, які намагалися заблокувати головну під'їзну дорогу до міжнародного аеропорту в Салоніках.