Премʼєрка Литви послала перевізників у Білорусь по компенсацію за затримки на кордоні

Литовська премʼєр-міністерка Інга Ругінене сказала, що перевізники, які зазнали збитків через дії Білорусі під час обмеження прикордонного руху, повинні домагатись компенсацій саме в Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Національна асоціація литовських автоперевізників Linava в середу організувала у Вільнюсі мирну акцію протесту, метою якої було привернути увагу влади до "критичної ситуації" щодо затриманих у Білорусі литовських вантажівок і напівпричепів.

На запитання, чи розглядає уряд Литви механізми компенсації перевізникам, Ругінене підтвердила, що таких планів наразі немає.

"Білоруська сторона затримала автомобілі перевізників. Я вважаю, що цілком логічно звернутися до Білорусі щодо відшкодування збитків", – сказала вона журналістам у середу.

Литовська премʼєрка також сказала, що перевізники "навіть не можуть підрахувати, скільки автомобілів перебувають у Білорусі".

"За нашою інформацією, значна частина з тих, які, за їхніми підрахунками, були конфісковані в Білорусі, вже їздить по Литві і знову курсує назад до Білорусі", – додала Ругінене.

Наразі не відомо, скільки саме литовських вантажівок і напівпричепів застрягли в Білорусі. Linava повідомляє, що наразі примусово утримується близько 4 тисяч транспортних засобів, з яких 1250 – вантажівки.

А представники Митної служби Литви у вівторок сказали, що, за останніми даними, Мінськ затримав 185 литовських вантажівок і напівпричепів.

Нагадаємо, Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

За повідомленнями, посли ЄС у середу погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.