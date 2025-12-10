ЗМІ: у ЄС погодили розширення санкцій проти Білорусі через вторгнення метеозондів 

Посли ЄС у середу погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.

Про це повідомив у соцмережі редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли щойно домовилися розширити санкції проти Білорусі, щоб протидіяти вторгненням повітряних куль. (Це рішення) буде офіційно затверджене міністрами закордонних справ наступного тижня", – повідомив він.

За словами литовських посадовців, які на умовах анонімності поспілкувалися з "Радіо Свобода", з червня до Литви з Білорусі потрапило загалом 315 повітряних куль, а пік припав на жовтень, коли було зафіксовано 71 порушення повітряного простору.

Між жовтнем і груднем два найбільші литовські аеропорти – у Вільнюсі та в Каунасі – були змушені припиняти роботу 15 разів, що вплинуло на понад 320 рейсів та понад 45 тисяч пасажирів.

На початку грудня через інцидент з однією повітряною кулею Вільнюський аеропорт був закритий майже на 12 годин.

Наразі немає точних деталей, про які санкції йде мова.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою 1 грудня анонсувала підготовку нових санкцій проти Білорусі.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі систематичних порушень повітряного простору країни білоруськими метеозондами з контрабандою заявив, що жорсткі санкції – необхідна відповідь на такі дії.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.