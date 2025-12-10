Премьер Литвы отправила перевозчиков в Беларусь за компенсацией за задержки на границе

Литовский премьер-министр Инга Ругинене сказала, что перевозчики, которые понесли убытки из-за действий Беларуси во время ограничения пограничного движения, должны добиваться компенсаций именно от Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Национальная ассоциация литовских автоперевозчиков Linava в среду организовала в Вильнюсе мирную акцию протеста, целью которой было привлечь внимание властей к "критической ситуации" с задержанными в Беларуси литовскими грузовиками и полуприцепами.

На вопрос, рассматривает ли правительство Литвы механизмы компенсации перевозчикам, Ругинене подтвердила, что таких планов пока нет.

"Белорусская сторона задержала автомобили перевозчиков. Я считаю, что вполне логично обратиться к Беларуси за возмещением убытков", – сказала она журналистам в среду.

Литовский премьер также сказала, что перевозчики "даже не могут подсчитать, сколько автомобилей находятся в Беларуси".

"По нашей информации, значительная часть из тех, которые, по их подсчетам, были конфискованы в Беларуси, уже ездят по Литве и снова курсируют обратно в Беларусь", – добавила Ругинене.

Пока не известно, сколько именно литовских грузовиков и полуприцепов застряли в Беларуси. Linava сообщает, что сейчас принудительно удерживается около 4 тысяч транспортных средств, из которых 1250 – грузовики.

А представители Таможенной службы Литвы во вторник сказали, что, по последним данным, Минск задержал 185 литовских грузовиков и полуприцепов.

Напомним, Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но вновь открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

По сообщениям, послы ЕС в среду согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.