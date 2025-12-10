Жителів міста на півдні Польщі попередили про тестування сирени

Мешканці міста Руда-Сілезька на півдні Польщі отримали попередження про випробування системи оповіщення вранці в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Згідно з оповіщенням, перевірка системи оповіщення має відбутись 11 грудня о 9:30 ранку за місцевим часом. Місцева влада закликала мешканців зберігати спокій.

Зазначається, що попередження отримали всі, хто перебуває на території Руди-Сілезької у Сілезькому воєводстві.

Крім того, наступного тижня мешканці Мазовецького воєводства Польщі в різний час доби чутимуть безперервні сигнали тривоги у межах навчань "Сирена-25".

Влада попередила, що випробування відбудуться з 15 по 18 грудня з 8:00 до 15:00. У цей час будуть лунати акустичні сигнали – безперервний звук сирен тривалістю одну хвилину.

У Польщі тривога оголошується у двох випадках: оголошення стану небезпеки для цивільного населення та його скасування.

Нагадаємо, у Любартівському повіті Люблінського воєводства Польщі минулого тижня була активована сирена повітряної тривоги на тлі російського обстрілу України – вона виявилася помилковою.

У вересні в кількох містах на сході Польщі також лунали сирени – це був спосіб відзначити 86-ту річницю вторгнення радянських військ до Польщі.