Жителей города на юге Польши предупредили о тестировании сирены

Жители города Руда-Сленска на юге Польши получили предупреждение об испытании системы оповещения утром в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Согласно оповещению, проверка системы оповещения должна состояться 11 декабря в 9:30 утра по местному времени. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие.

Отмечается, что предупреждение получили все, кто находится на территории Руды-Сленской в Силезском воеводстве.

Кроме того, на следующей неделе жители Мазовецкого воеводства Польши в разное время суток будут слышать непрерывные сигналы тревоги в рамках учений "Сирена-25".

Власти предупредили, что испытания пройдут с 15 по 18 декабря с 8:00 до 15:00. В это время будут звучать акустические сигналы – непрерывный звук сирен продолжительностью одну минуту.

В Польше тревога объявляется в двух случаях: объявление состояния опасности для гражданского населения и его отмена.

Напомним, в Любартском повете Люблинского воеводства Польши на прошлой неделе была активирована сирена воздушной тревоги на фоне российского обстрела Украины – она оказалась ложной.

В сентябре в нескольких городах на востоке Польши также прозвучали сирены – это был способ отметить 86-ю годовщину вторжения советских войск в Польшу.