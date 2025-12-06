У Польщі назвали ранкову повітряну тривогу "людською помилкою"

У Любартівському повіті Люблінського воєводства Польщі офіційно пояснили причини ранкової активації сирен повітряної тривоги, яка виявилася помилковою.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У заяві, оприлюдненій повітською владою, інцидент назвали наслідком "людської помилки" та неперевіреної інформації.

Сирени пролунали близько 05:30 ранку, 6 грудня, після того, як районний кризовий центр повідомили про "негайну повітряну загрозу" для Любартівського повіту.

Працівники негайно передали рекомендацію увімкнути сирени до дев’яти муніципалітетів: Любартів, Острув-Любельський, Усцимув, Фірлей, Міхов, Каміонка, Абрамув, Єзержани та Нєдзвяда.

Однак після прибуття співробітників центру до районної адміністрації й додаткової перевірки інформації з Воєводським кризовим центром у Любліні з’ясувалося, що повідомлення про загрозу не підтверджується.

"Вищезазначена помилка була спричинена людською помилкою", – йдеться у заяві.

Черговий офіцер воєводського центру не виявив даних про можливий повітряний напад. Після цього місцевим громадам дали вказівку скасувати тривогу повторним увімкненням сирен.

Влада повіту зазначила, що помилкове сповіщення не базувалося на офіційних даних від воєводських служб, а походило з неперевіреного джерела зі стримінгу. У відповідь на інцидент повідомлено адміністратора повіту.

Цей інцидент стався на фоні масованого російського удару по регіонах України, внаслідок якого Польща підіймала свою авіацію.

Зазначимо, Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 – "балістика") та 653 БпЛА різних типів.

Підняття Польщею авіації, а віднедавна також Румунії, стало стандартною практикою після випадків, коли повітряні цілі, якими РФ атакувала Україну, залетіли на територію країн-сусідів.