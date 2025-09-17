Поляків попередили про сигнал сирени опівдні, однак це не повітряна тривога

Опівдні в кількох містах на сході Польщі лунатимуть сирени – однак поляків попередили, що це не сигнал повітряної тривоги, а спосіб відзначити 86-ту річницю вторгнення радянських військ до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Сирени лунатимуть переважно в Підляському регіоні. За даними місцевого воєводського управління, їх буде чути опівдні у низці населених пунктів, серед яких Соколка, Супрасль, Сувалки, Ломжа та інші.

У попередні роки сирени також можна було чути на вулицях Білостока о 12:00 17 вересня. Цього року місто вирішило відмовитися від цього методу вшанування пам'яті радянської агресії.

"Протягом багатьох років на початку цієї церемонії містом лунав звук сирени. Це був спосіб вшанувати пам’ять усіх жертв заслання до Сибіру. Цього року, через геополітичну ситуацію та інциденти кількаденної давності, пов’язані з порушенням польських кордонів, місто відмовилося від цієї традиції", – йдеться в офіційній заяві.

Минулого тижня через повітряну загрозу в Хелмі та Свіднику було наказано активувати сирени попередження. Тривога була викликана атакою російського безпілотника на території України.

Увагу привернуло те, що жителі практично ніяк не відреагували на сигнал про небезпеку з повітря.

Через загрозу удару того дня Польща підняла авіацію і закрила аеропорт Любліна.