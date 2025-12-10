Премʼєр Ірландії: інцидент із дронами не загрожував літаку Зеленського

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін у середу сказав, що дрони, які з'явилися поблизу Дубліна незабаром після прибуття Володимира Зеленського минулого тижня, не становили загрози для його літака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час виступу в ірландському парламенті в середу Мартін сказав, що жрони "не становили загрози для літака президента Зеленського – це потрібно чітко зазначити – оскільки він безпечно приземлився за деякий час до цього інциденту".

"Обставини вказують на те, що це частина гібридної кампанії, ініційованої Росією проти інтересів Європейського Союзу та України", – додав премʼєр Ірландії.

Також він сказав, що Ірландія планує інвестувати в технології протидії дронам, оскільки "зазнає загрози безпеці".

ЗМІ раніше повідомили, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна.

Ці ж дрони також шпигували за військовим кораблем Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна.

В Ірландії правоохоронці розпочали офіційне розслідування інциденту з невідомими дронами у ніч прибуття до країни українського президента Володимира Зеленського.