ЗМІ: літак із Зеленським до Ірландії супроводжували невідомі дрони

Чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, порушивши заборону на польоти, увечері в понеділок, коли український президент вирушив до Ірландії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ірландський портал The Journal із посиланням на джерела.

За даними джерел The Journal, чотири "дрони військового типу" досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Літак приземлився із випередженням графіка, тому розминувся з БпЛА.

Після цього дрони полетіли в бік військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна. Ірландські Збройні сили ухвалили рішення не збивати дрони.

Спецслужби встановили, що дрони запускали з північного сходу Дубліна, звідки вони летіли до двох годин. Наразі невідомо, хто їх запустив і з якою метою, а також де зараз перебувають ці БпЛА, пише The Journal.

"Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку", – йдеться в матеріалі.

За інформацією The Journal, після інциденту у вівторок відбулась термінова нарада за участю вищого керівництва Ірландії, а літак із Зеленським здійснив спеціальний злет з Дубліна, щоб обмежити ризик інцидентів з дронами.

Нагадаємо, в межах офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Ірландії між двома країнами було підписано дорожню карту партнерства на наступні 5 років.

У 2024 році в Норвегії судили чоловіка, який запускав дрон під час візиту Зеленського в цю країну.