Поліція Ірландії розслідує інцидент з дронами під час візиту Зеленського

В Ірландії правоохоронці розпочали офіційне розслідування інциденту з невідомими дронами у ніч прибуття до країни українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Journal.

Це сталося після того, як прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін також підтвердив, що такий інцидент відбувся.

Видання з’ясувало, що поліція розслідує інцидент після офіційного звернення з боку сил оборони.

Розслідування веде Спеціальний детективний підрозділ (SDU), який відповідає за внутрішню державну безпеку, боротьбу з тероризмом та іншими загрозами, такими як шпигунство.

Передбачається, що в рамках своєї роботи SDU буде вести переговори з міжнародними партнерами.

Поки невідомо, хто запустив і керував дронами, а також де вони знаходяться зараз.

ЗМІ раніше повідомили, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна.

Ці ж дрони також шпигували за військовим кораблем Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна.