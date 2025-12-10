Премьер Ирландии: инцидент с дронами не угрожал самолету Зеленского

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в среду заявил, что дроны, которые появились вблизи Дублина вскоре после прибытия Владимира Зеленского на прошлой неделе, не представляли угрозы для его самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время выступления в ирландском парламенте в среду Мартин сказал, что дроны "не представляли угрозы для самолета президента Зеленского – это нужно четко отметить – поскольку он безопасно приземлился за некоторое время до этого инцидента".

"Обстоятельства указывают на то, что это часть гибридной кампании, инициированной Россией против интересов Европейского Союза и Украины", – добавил премьер Ирландии.

Также он сказал, что Ирландия планирует инвестировать в технологии противодействия дронам, поскольку "подвергается угрозе безопасности".

СМИ ранее сообщили, что четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета с Владимиром Зеленским, когда тот приземлялся в аэропорту Дублина.

Эти же дроны также шпионили за военным кораблем Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули у Дублина.

В Ирландии правоохранители начали официальное расследование инцидента с неизвестными дронами в ночь прибытия в страну украинского президента Владимира Зеленского.