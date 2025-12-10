У німецькому Бранденбургу стався масштабний витік нафти

У німецькій землі Бранденбург у середу ввечері стався витік щонайменше 200 тисяч літрів нафти на пошкодженому трубопроводі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit.

Як повідомило Міністерство навколишнього середовища Бранденбургу, інцидент стався поблизу громади Грамцов на трубопроводі нафтопереробного заводу PCK.

За попередніми оцінками пожежної служби, витекло щонайменше 200 тисяч літрів сирої нафти, але ця інформація не є остаточною.

На місці аварії працюють близько 100 співробітників пожежної служби, а також близько 25 співробітників нафтопереробного заводу PCK, якому належить трубопровід.

За повідомленням місцевих ЗМІ, аварія сталась під час ремонтних робіт на трубопроводі. Ліквідація наслідків триватиме щонайменше до четверга.

Міністерка охорони навколишнього середовища Бранденбургу Ханка Міттельштедт сказала, що в четвер в обідню пору відвідає місце аварії, щоб оцінити масштаби збитків.

У листопаді під час військових навчань швейцарської армії з використанням гідравлічного насоса нафта потрапила в Цугське озеро в центральній частині країни.

У березні норвезький оператор електромережі Statnett виявив витік від 50 до 60 тонн нафти на занедбаній трансформаторній станції поблизу Осло.