Поліція Швейцарії розслідує витік нафти в озеро під час військових навчань

Під час військових навчань швейцарської армії з використанням гідравлічного насоса нафта потрапила в Цугське озеро в центральній частині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 20 Minuten.

У понеділок опівдні військовослужбовці в населеному пункті Буонас під час навчань з транспортування води за допомогою гідравлічного насоса викачували воду з Цугського озера.

Незабаром після запуску насоса було повідомлено про падіння тиску та розлив нафти в озері. Щоб запобігти її поширенню, пожежна служба Ріша та пожежна база Цуга встановили бар'єр.

За попередніми даними, усього витекло близько 100 літрів нафти. Точна причина витоку розслідується військовою поліцією.

У березні норвезький оператор електромережі Statnett виявив витік від 50 до 60 тонн нафти на занедбаній трансформаторній станції поблизу Осло.

Повідомлялось, що військова юстиція Швейцарії розпочала розслідування після повідомлень про те, що командирка однієї з рот застосувала силу проти підлеглих новобранців.