В немецком Бранденбурге произошла масштабная утечка нефти

В немецкой земле Бранденбург в среду вечером произошла утечка не менее 200 тысяч литров нефти на поврежденном трубопроводе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit.

Как сообщило Министерство окружающей среды Бранденбурга, инцидент произошел вблизи общины Грамцов на трубопроводе нефтеперерабатывающего завода PCK.

По предварительным оценкам пожарной службы, вытекло не менее 200 тысяч литров сырой нефти, но эта информация не является окончательной.

На месте аварии работают около 100 сотрудников пожарной службы, а также около 25 сотрудников нефтеперерабатывающего завода PCK, которому принадлежит трубопровод.

По сообщению местных СМИ, авария произошла во время ремонтных работ на трубопроводе. Ликвидация последствий продлится как минимум до четверга.

Министр охраны окружающей среды Бранденбурга Ханка Миттельштедт сказала, что в четверг в обеденное время посетит место аварии, чтобы оценить масштабы ущерба.

В ноябре во время военных учений швейцарской армии с использованием гидравлического насоса нефть попала в Цугское озеро в центральной части страны.

В марте норвежский оператор электросети Statnett обнаружил утечку от 50 до 60 тонн нефти на заброшенной трансформаторной станции вблизи Осло.