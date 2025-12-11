Трамп стверджує, що 82% українців вимагають мирної угоди

Американський президент Дональд Трамп заявив, що понад 80% українців "вимагають укладення угоди", яка б привела до завершення російсько-української війни, і хочуть виборів.

Про це він заявив журналістам під час проведення круглого столу із бізнес-лідерами у Білому домі, пише "Європейська правда".

Американський президент висловив думку, що український лідер Володимир Зеленський "має бути реалістичним" у своїй позиції щодо переговорів. А також зазначив, що йому "цікаво", коли в Україні відбудуться наступні вибори.

"Я дійсно замислююсь, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? Це демократія. Вони вже давно не проводили виборів. Це втрата великої кількості людей. І, знаєте, якщо подивитися на опитування, я б сказав, що 82% людей вимагають укладення угоди", – стверджує Трамп.

Американський президент впевнений, що "український народ хоче, щоб була укладена угода".

"Я розумію, що вони втрачають тисячі і тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося", – сказав він.

Нагадаємо, у відповідь на таку заяву Трампа щодо того, що Україні "настав час" провести президентські вибори, Зеленський відповів: "I am ready for ever" ("Я готовий назавжди").

Нещодавно видання Financial Times писало, що Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва".