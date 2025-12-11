Трамп утверждает, что 82% украинцев требуют мирного соглашения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что более 80% украинцев "требуют заключения соглашения", которое привело бы к завершению российско-украинской войны, и хотят выборов.

Об этом он заявил журналистам во время проведения круглого стола с бизнес-лидерами в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Американский президент высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский "должен быть реалистичным" в своей позиции по переговорам. А также отметил, что ему "интересно", когда в Украине состоятся следующие выборы.

"Я действительно задумываюсь, сколько времени пройдет, пока они проведут выборы? Это демократия. Они уже давно не проводили выборов. Это потеря большого количества людей. И, знаете, если посмотреть на опросы, я бы сказал, что 82% людей требуют заключения соглашения", – утверждает Трамп.

Американский президент уверен, что "украинский народ хочет, чтобы было заключено соглашение".

"Я понимаю, что они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось", – сказал он.

Напомним, в ответ на такое заявление Трампа о том, что Украине "настало время" провести президентские выборы, Зеленский ответил: "I am ready for ever" ("Я готов навсегда").

Недавно издание Financial Times писало, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества".