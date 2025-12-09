FT: Трамп хоче укладення мирної угоди між Україною і Росією "до Різдва"

Американська сторона дала Україні лічені дні, аби відповісти на останній варіант "мирної угоди", який вона обговорює з нею і Росією.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомило Financial Times із посиланням на проінформовані джерела.

За словами джерел FT, президент Володимир Зеленський повідомив європейським лідерам, що під час "непростої" розмови в суботу з посланниками Дональд Трампа його закликали до швидкого рішення щодо мирної угоди.

У матеріалі йдеться, що Зеленський має "кілька днів" на відповідь щодо запропонованої "мирної угоди".

Співрозмовники FT сказали, що Зеленський повідомив американській стороні, що йому потрібен час для консультацій щодо "мирної угоди" з іншими європейськими союзниками.

Джерело, обізнана з термінами, запропонованими Києву, сказало Financial Times, що Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва", йдеться в матеріалі.

Один із західних посадовців, з якими спілкувалось видання, описав українську сторону як таку, що "застрягла між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і стороною США, яку вона не може відхилити".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 8 грудня зустрічався у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини, під час зустрічі також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих", зокрема Польщею.

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".