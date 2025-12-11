У Болгарії тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки уряду

У Болгарії в середу увечері ввечері тисячі людей вийшли на мітинг проти уряду і, як вони вважають, його нездатності боротися з корупцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протести проходили в столиці Софії та десятках інших міст по всій країні.

Протестувальники використовували лазери, щоб спроєктувати слова "Відставка", "Геть мафію" та "За чесні вибори" на будівлю парламенту в центрі Софії.

Reuters

У четвер парламент Болгарії проведе голосування щодо вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Росена Желязкова – шосте таке голосування з моменту його приходу до влади 15 січня цього року.

Минулого тижня через масові протести уряд відкликав свій проєкт бюджету на 2026 рік, який вперше був складений в євро.

Опозиційні партії та інші організації заявили, що протестують проти планів підвищення внесків на соціальне страхування та податків на дивіденди для фінансування вищих державних витрат.

Незважаючи на відмову уряду від проєкту бюджету, протести не припиняються.

Президент Болгарії Румен Радєв закликав до дострокових виборів на тлі протестів, але премʼєр Росен Желязков виключив такий варіант.

Читайте також: Криза за крок до євро: чому Болгарію охопили протести та які наслідки це може мати