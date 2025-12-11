В Болгарии тысячи людей вышли на протест, требуя отставки правительства

В Болгарии в среду вечером тысячи людей вышли на митинг против правительства и, как они считают, его неспособности бороться с коррупцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протесты проходили в столице Софии и десятках других городов по всей стране.

Протестующие использовали лазеры, чтобы спроецировать слова "Отставка", "Долой мафию" и "За честные выборы" на здание парламента в центре Софии.

Reuters

В четверг парламент Болгарии проведет голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Росена Желязкова – шестое такое голосование с момента его прихода к власти 15 января этого года.

На прошлой неделе из-за массовых протестов правительство отозвало свой проект бюджета на 2026 год, который впервые был составлен в евро.

Оппозиционные партии и другие организации заявили, что протестуют против планов повышения взносов на социальное страхование и налогов на дивиденды для финансирования более высоких государственных расходов.

Несмотря на отказ правительства от проекта бюджета, протесты не прекращаются.

Президент Болгарии Румен Радев призвал к досрочным выборам на фоне протестов, но премьер Росен Желязков исключил такой вариант.

