В Болгарии тысячи людей вышли на протест, требуя отставки правительства
Новости — Четверг, 11 декабря 2025, 09:42 —
В Болгарии в среду вечером тысячи людей вышли на митинг против правительства и, как они считают, его неспособности бороться с коррупцией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Протесты проходили в столице Софии и десятках других городов по всей стране.
Протестующие использовали лазеры, чтобы спроецировать слова "Отставка", "Долой мафию" и "За честные выборы" на здание парламента в центре Софии.
В четверг парламент Болгарии проведет голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Росена Желязкова – шестое такое голосование с момента его прихода к власти 15 января этого года.
На прошлой неделе из-за массовых протестов правительство отозвало свой проект бюджета на 2026 год, который впервые был составлен в евро.
Оппозиционные партии и другие организации заявили, что протестуют против планов повышения взносов на социальное страхование и налогов на дивиденды для финансирования более высоких государственных расходов.
Несмотря на отказ правительства от проекта бюджета, протесты не прекращаются.
Президент Болгарии Румен Радев призвал к досрочным выборам на фоне протестов, но премьер Росен Желязков исключил такой вариант.
Читайте также: Кризис в шаге от евро: почему Болгарию охватили протесты и какие последствия это может иметь.