Парламент Болгарії повернув на доопрацювання бюджет, який вивів людей на вулиці

Новини — Середа, 3 грудня 2025, 22:16 — Олег Павлюк

Національна асамблея Болгарії у середу схвалила пропозицію уряду про повернення проєкту бюджету на 2026 рік на доопрацювання на тлі протестів, викликаних його суперечливими положеннями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Sofia Globe.

Пропозиція повернути бюджет Міністерству фінансів була ухвалена з рідкісною одностайністю: 201 болгарський депутат проголосував "за", ніхто не виступив проти і не утримався.

Згода парламенту Болгарії була необхідна, оскільки пакет бюджету, що включає державний бюджет та окремі бюджети соціального забезпечення та медичного страхування, був схвалений у першому читанні 20-21 листопада.

У понеділок ввечері в столиці Софії та в інших містах країни відбулися масові демонстрації. Десятки тисяч людей приєдналися до протестів проти проєкту бюджету, який, на їхню думку, був спробою приховати корупцію.

У вівторок уряд заявив, що відмовиться від проєкту, який передбачав підвищення податків.

Президент Болгарії Румен Радєв закликав до дострокових виборів на тлі протестів, але премʼєр Росен Желязков виключив такий варіант.

