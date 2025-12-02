Премʼєр Болгарії відмовився йти у відставку на тлі антиурядових протестів

Болгарський премʼєр-міністр Росен Желязков сказав, що не планує йти у відставку, заклики до якої зʼявились на тлі протестів проти суперечливого проєкту бюджету на 2026 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на bTV.

Желязков назвав останні протести проти бюджету на 2026 рік "вираженням прагнення до більших прав, демократії та справедливості".

"Без бюджету за кілька тижнів до вступу Болгарії в єврозону ми не маємо права зрікатись посади. Ми зречемось останніми, але це не означає, що ми вперті – ми показуємо це, визнаючи помилку і відкликаючи бюджет", – сказав він.

У відповідь на запитання журналістів про вимогу відставки прем'єра і зміну міністра внутрішніх справ під час вчорашніх протестів Желязков сказав, що "на столі всі варіанти, тому що це політичні рішення".

"Але на порозі (вступу до. – Ред.) єврозони ми не маємо права зрікатись посади", – додав болгарський премʼєр. Болгарія має стати членом єврозони з 1 січня 2026 року.

У понеділок ввечері в столиці Софії та в інших містах країни відбулися масові демонстрації. Десятки тисяч людей приєдналися до протестів проти проєкту бюджету, який, на їхню думку, був спробою приховати корупцію.

У вівторок уряд заявив, що відмовиться від проєкту, який передбачав підвищення податків.

Президент Болгарії закликав до дострокових виборів на тлі протестів.