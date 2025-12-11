Літак прем’єра Вірменії не зміг сісти в Москві через атаку дронів
Літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив вимушену посадку в Санкт-Петербурзі після того, як не зміг сісти в Москві через атаку дронів.
Про це повідомляє News.am, інформує Європейська правда".
Літак ACJ319 близько години кружляв над Тверською областю, чекаючи можливості приземлитися, але в підсумку був перенаправлений до аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі.
Перебої в повітряному сполученні були спричинені однією з наймасованіших за останні часи атакою дронів.
За словами мешканців, вибухи було чутно в Зеленограді, Раменському, Одинцово та Дубні, що у Московській області.
ЗМІ раніше повідомили, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна.
Ці ж дрони також шпигували за військовим кораблем Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна.
В Ірландії правоохоронці розпочали офіційне розслідування інциденту з невідомими дронами у ніч прибуття Зеленського.