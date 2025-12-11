Самолет премьера Армении не смог сесть в Москве из-за атаки дронов
Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге после того, как не смог сесть в Москве из-за атаки дронов.
Об этом сообщает News.am, информирует "Европейская правда".
Самолет ACJ319 около часа кружил над Тверской областью, ожидая возможности приземлиться, но в итоге был перенаправлен в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
Перебои в воздушном сообщении были вызваны одной из самых массированных за последние времена атакой дронов.
По словам жителей, взрывы были слышны в Зеленограде, Раменском, Одинцово и Дубне, что в Московской области.
СМИ ранее сообщили, что четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета с Владимиром Зеленским, когда тот приземлялся в аэропорту Дублина.
Эти же дроны также шпионили за военным кораблем Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина.
В Ирландии правоохранители начали официальное расследование инцидента с неизвестными дронами в ночь прибытия Зеленского.