Самолет премьера Армении не смог сесть в Москве из-за атаки дронов

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге после того, как не смог сесть в Москве из-за атаки дронов.

Об этом сообщает News.am, информирует "Европейская правда".

Самолет ACJ319 около часа кружил над Тверской областью, ожидая возможности приземлиться, но в итоге был перенаправлен в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Перебои в воздушном сообщении были вызваны одной из самых массированных за последние времена атакой дронов.

По словам жителей, взрывы были слышны в Зеленограде, Раменском, Одинцово и Дубне, что в Московской области.

