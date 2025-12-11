У Навроцького кажуть, що він нічого не знає про намір передати Україні МіГ-29

Президент Польщі Кароль Навроцький не був поінформований про наміри передати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це розповів голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, якого цитує Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

Перед вильотом президента Кароля Навроцького до Латвії Пшидача спитали про інформацію щодо запланованої передачі Україні МіГ-29, що залишаються на озброєнні польських ВПС.

У відповідь він сказав, що "президент не інформується на постійній основі про це важливе питання", хоча, як він додав, "як головнокомандувач Збройних сил, він, природно, повинен бути проконсультований з цього питання".

"З певним здивуванням, але й зацікавленістю ми сприймаємо ці слова, які лунають з боку уряду, а також з боку високих офіцерів Збройних сил Польщі, які говорять про конкретні плани в цьому напрямку", – підкреслив Пшидач.

Як він зазначив, Польща передавала військове обладнання Україні і в попередні роки, "але це завжди відбувалося не тільки з відома, а й за згодою президента Республіки Польща". Він вказав, що відповідні наради проводилися в Бюро національної безпеки або в самому Президентському палаці.

"Здається, що і в цьому випадку уряд повинен не тільки інформувати пана президента, а й провести внутрішній аналіз і дискусію", – додав Пшидач.

За його словами, відсутність консультацій з президентом з цього питання також може часто свідчити про "злу волю і спробу вкотре відрізати президента від інформації, важливої з точки зору польської держави".

Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш спростував ці заяви Пшидача.

"Це неправда. Під час засідання комітету з безпеки ми обговорюємо ці питання", – сказав він, запевнивши, що "всі важливі питання обговорюються на засіданнях комітету з безпеки".

За словами міністра, питання передачі Україні МіГ-29 "порушувалось кілька разів" і наразі "справа перебуває в процесі, вона не завершена".

Раніше стало відомо, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Восени минулого року українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі радянського зразка МіГ-29, але у Варшаві пояснювали, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону.

У березні 2025 тодішній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що міг би розглянути можливість передачі Україні МіГ-29, якщо отримає від союзників адекватну заміну.